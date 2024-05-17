Засуха на границе Мексики и США вызвала напряженность в двусторонних отношениях

Отношения между США и Мексикой обостряются из-за дефицита воды в приграничных районах вследствие засухи. Об этом сообщила американская газета The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Страны в 1944 году заключили договор, согласно которому Мексика приняла обязательство каждые пять лет направлять в США около 2,2 млрд куб. м воды из бассейна реки Рио-Гранде, а США - 1,8 млрд куб. м воды из реки Колорадо в обратном направлении. Однако засуха в приграничных районах привела к снижению до исторически минимального уровня запасов воды в двух ключевых мексиканских водохранилищах.

По утверждению издания, Мексика "на протяжении десятилетий" нарушала выполнение договора, "сопротивляясь осуществлению поставок воды в США", поскольку сама страдает от засухи. В связи с этим в американском штате Техас ситуация с водоснабжением в нескольких городах уже "приближается к критической". В частности, нехватка воды в этом году привела к остановке "ключевого завода по переработке сахарного тростника", в результате чего в штате сократили "сотни рабочих".

По информации газеты, руководство Техаса "настойчиво просит" госсекретаря США Энтони Блинкена оказать давление на правительство Мексики и призывает Конгресс США приостановить систематически направляемую Мексике американскую помощь до тех пор, пока власти республики не возобновят поставки воды.

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