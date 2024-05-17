В Джибути запретили США наносить удары по хуситам со своей территории

Правительство Джибути отказалось предоставить военным США возможность наносить удары по объектам мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" с территории восточноафриканской страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Джибути Абдулкадера Камиля Мохамеда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не хотим, чтобы нас втянули в войну. США находятся тут (на американской морской экспедиционной базе Кэмп-Лемонье - прим. ТАСС), и мы сказали им: "будьте осторожны, не надо приносить сюда войну", - сказал он в комментарии для Bloomberg. После того, как хуситы начали обстреливать суда в водах Красного моря и Аденского залива, власти США обратились к правительству Джибути с просьбой предоставить им возможность проводить военные операции с территории африканской страны против йеменских мятежников, уточнил Абдулкадер Камиль Мохамед. Однако Вашингтон получил отказ.

Премьер-министр Джибути уточнил, что власти республики позволили США установить системы противоракетной обороны для защиты своей военно-морской базы в стране. В то же время американским военнослужащим запретили запускать ракеты по целям в Йемене или беспилотники для слежки за действиями хуситов.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В марте лидер движения Абдель Малек аль-Хуси заявил, что его сторонники намерены нападать на связанные с Израилем суда, которые будут следовать через Индийский океан к мысу Доброй Надежды. 3 мая хуситы объявили, что будут атаковать направляющиеся в израильские порты суда во всей зоне досягаемости, включая Средиземное море.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!