Лидер либеральной оппозиции Словакии получил угрозы убийством

Председатель крупнейшей либеральной партии словацкой парламентской оппозиции "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка после произошедшего в среду покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо получил угрозы убийством, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я подал заявление в Национальное агентство по борьбе с преступностью о том, что получил угрозы смертью. Они поступили в мой адрес, моей дочери и моей спутницы жизни. Их было много, конкретных и жестоких. [Они поступили] от конкретных людей", - сообщил Шимечка.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!