Магазин Apple в Берлине изрисовали красной краской

Находящийся в Берлине магазин Apple был облит вандалами красной краской и исписан надписями Free Congo. Об этом сообщает немецкое издание Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным полиции, происшествие случилось около 6:30 утра в берлинском районе Митте. Помимо обливания красной краской витрин вандалы написали на прилегающих стенах слова "Free Congo" и нарисовали перевернутый красный треугольник (этот символ часто используется в знак солидарности с Палестиной). Кроме того, преступники приклеили к витринам несколько плакатов, содержание которых широкой общественности до настоящего времени неизвестно.

Предполагаемый злоумышленник, мужчина 32 лет, уже задержан, его напарнику удалось скрыться и он объявлен полицией в розыск. Проводя параллели, Bild отмечает, что лозунг Free Congo до того использовался на акциях в Лондоне.

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