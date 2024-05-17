США увеличат расходы на лазерное оружие для борьбы с дронами

Военно-морские силы США намерены увеличить расходы на разработку лазерного оружия для противодействия БПЛА и ракетам. Об этом заявил руководитель министр ВМС США Карлос дель Торо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам нужно гораздо больше инвестировать в лазеры и системы с направленной энергией. Нам нужно сделать это [сейчас]", - приводит его слова портал Defense One. Министр выразил сожаление, что США не сделали это "в течение последних 30 лет", однако надеется, что они смогут "начать решительно использовать эти возможности на кораблях уже через пять - десять лет".

По информации портала, США более 10 лет назад установили на корабле первый лазер, способный поражать лишь медленно движущиеся дроны и ракеты. С тех пор стоимость быстрых дронов и ракет снизилась, что повысило их доступность. Однако эффективность лазеров растет не столь быстро.

В январе американские Институт передовых технологий ETI и Национальная ассоциация оборонной промышленности NDIA сообщили, что американские проекты, связанные с разработкой оружия направленной энергии, в том числе лазерного, реализуются не столь успешно, как ожидалось.

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