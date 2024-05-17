https://news.day.az/world/1660988.html Подозреваемый в покушении на Роберта Фицо предстанет перед судом
Подозреваемый в покушении на Роберта Фицо предстанет перед судом
Подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо предстанет перед судом 18 мая.
Об этом сообщил пресс-секретарь судебного органа страны, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Сообщается, что прокуратура подала ходатайство об аресте подозреваемого в покушении.
Напомним, что 15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в него, нанеся тяжелые ранения. Преступник был задержан.
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