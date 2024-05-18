Партия Фицо отказалась от "круглого стола" с парламентскими партиями Словакии

Крупнейшая партия словацкой правящей коалиции - "Направление - социальная демократия", возглавляемая находящимся после покушения в реанимации премьером Робертом Фицо, отказалась от предложения главы государства принять участие в круглом столе всех парламентских партий республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны и ближайший соратник премьера Роберта Калиняка.

"Словацкое общество нуждается в примирении и взаимном уважении. К этому не ведет путь через фальшивую политическую корректность. Пока мы не преодолеем [ненавистническую] риторику политиков, некоторых СМИ и журналистов, которая годами строилась на приклеивании Фицо ярлыков преступника <...> и зла, которому любыми способами нужно воспрепятствовать прийти к власти, [мы] не продвинемся дальше [в достижении общественного согласования]", - сказал Калиняк.

С совместной инициативой провести встречу всех парламентских партий, которая запланирована на предстоящий вторник, выступили 16 мая действующий президент Словакии Зузана Чапутова и избранный глава государства Петер Пеллегрини, приступающий к исполнению обязанностей 15 июня.

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