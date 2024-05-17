Взрыв в Военной академии в Санкт-Петербурге

Взрыв прогремел на территории академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге.

Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ представляет первые кадры с места. Сейчас там работают экстренные службы.

Инцидент произошел около 21:25 по бакинскому времени. С места инцидента госпитализировали предварительно семерых пострадавших.

"Минимум два человека находятся в тяжелом состоянии", - уточнил собеседник.

Причиной взрыва в академии в Петербурге стал боеприпас времен Второй мировой войны.