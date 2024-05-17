Президент Грузии не будет вносить поправок к принятому закону об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет вносить поправок к закону об иноагентах в том виде, в котором его принял парламент, во время наложения вето, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны ЕС об угрозах приостановки интеграции страны в Евросоюз. Зурабишвили еще до принятия закона заявляла, что наложит на него вето. У президента есть для этого срок до 28 мая. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что парламент может поддержать вето, если представленные президентом мотивированные замечания окажутся приемлемы. Парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе заявил ранее, что Зурабишвили в замечаниях к вето учтет рекомендации Венецианской комиссии.

"Он (закон - прим. ТАСС) не может быть поправлен, не существует маленьких поправок, которые внезапно приведут этот закон, который антиевропейский, в тот вид который, который приблизит нас к Европе", - заявила Зурабишвили в интервью польскому телеканалу TVP World, отвечая на вопрос журналиста, есть ли компромисс, которого можно достичь, предложив парламенту вариант закона со стороны президента во время процедуры вето.

По словам Зурабишвили, у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" есть возможность изменить закон самостоятельно и без вето президента. "Они могут отозвать его, поставить на паузу, изменить его сами", - отметила Зурабишвили.

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