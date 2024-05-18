Трамп пообещал возвести над США "Железный купол"

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал создать в стране систему противоракетной обороны "Железный купол", как это сделал Израиль. Соответствующее заявление он сделал в пятницу во время выступления на мероприятии республиканцев в штате Миннесота, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы возведем над нашей страной "Железный купол". Такого купола еще никогда не видели", - сказал он, отметив, что это будет "подстраховкой" для Соединенных Штатов. Бывший американский лидер подчеркнул, что похожая система играет большую роль в деле защиты еврейского государства. "Только подумайте, что бы произошло, если бы у них [израильтян] этого не было <...>, Израиля бы не было. Нам нужна такая же защита", - добавил он.

Трамп выразил мнение, что создание подобной системы позволит организовать новые рабочие места для американцев.

"Железный купол" предназначен для перехвата неуправляемых ракет малой дальности. Его создание началось в 2004 году в связи с обстрелами радикальными палестинскими группировками южных городов Израиля самодельными реактивными снарядами "Кассам" или ракетами советского производства, разработчиками стали концерны Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems. В марте 2011 года система была принята на вооружение и в апреле того же года впервые осуществила успешный перехват ракеты "Град", выпущенной из сектора Газа.

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