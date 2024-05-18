Ситуация в Новой Каледонии обострилась

Несмотря на то, что протесты в Новой Каледонии утихли, жизнь стала еще тяжелее.

Как передает в субботу Day.Az, информацию об этом распространил сайт "Boursorama".

Было отмечено, что прошлой ночью в Нумеа (столица Новой Каледонии) была направлена еще тысяча военнослужащих. Официальные лица заявили, что в течение дня также прибудут дополнительные силы.

Серьезные трудности возникли в работе торговых сетей и учреждений здравоохранения. Перед несколькими магазинами, работающими в Нумеа, выстроились длинные очереди. Председатель Торгово-промышленной палаты (CCI) Давид Гюйен сказал, что 90 процентов складов и торговых центров не работают.

Представитель больницы в Нумеа упомянул, что причиной смерти трех из 4 человек, скончавшихся накануне, стала недоступность медицинской помощи.

Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти дал поручение "Максимально серьезно относиться к тем, кто совершает беспорядки". Министр заявил, что для вынесения приговора задержанные будут доставлены в метрополию (территория Франции в Европе - прим.ред.)

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