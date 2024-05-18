США и Иран провели непрямые переговоры по безопасности

США и Иран на этой неделе провели в Омане "непрямые переговоры" по вопросу недопущения эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу портал Axios, ссылаясь на источники.

По их данным, в консультациях с американской стороны принимали участие координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и исполняющий обязанности спецпредставителя США по Ирану Абрам Пейли. Кто принимал участие в консультациях со стороны Ирана, неизвестно, отмечает портал. По его данным, консультации были посвящены обсуждению возможных "последствий действий Ирана и его прокси сил" в регионе, а также "обеспокоенности США ядерной программой" Тегерана.

Axios подчеркивает, что подобные консультации были проведены впервые с января 2024 года, когда в Омане прошли аналогичные переговоры. Он отмечает, что непрямые переговоры США и Ирана в Омане состоялись "спустя более чем месяц после" того, как Тегеран 13 апреля нанес массированный удар по территории Израиля ракетами и беспилотниками.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства исламской республики в Дамаске. По информации иранских государственных СМИ, целями ударов по еврейскому государству были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% иранских снарядов, незначительный ущерб был причинен авиабазе Неватим.

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