https://news.day.az/world/1661045.html Главы МИД Армении и Нидерландов провели встречу
Главы МИД Армении и Нидерландов провели встречу
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на встрече обсуждались активный политический диалог и углубление двусторонней повестки, включая диалог по либерализации визового режима.
Министр Мирзоян отметил важность демократических реформ в Армении и процесс сближения с ЕС, а также ценность взаимодействия с Нидерландами.
Также в ходе встречи обсуждались региональные вопросы, включая переговоры по мирному договору с Азербайджаном.
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