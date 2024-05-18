Главы МИД Армении и Нидерландов провели встречу

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на встрече обсуждались активный политический диалог и углубление двусторонней повестки, включая диалог по либерализации визового режима.

Министр Мирзоян отметил важность демократических реформ в Армении и процесс сближения с ЕС, а также ценность взаимодействия с Нидерландами.

Также в ходе встречи обсуждались региональные вопросы, включая переговоры по мирному договору с Азербайджаном.

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