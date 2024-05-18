Стало известно о рейдах Израиля на Западном берегу реки Иордан

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводят рейды в нескольких населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По данным канала, рейды проводятся в населенных пунктах у Калькильи, Сальфита и Наблуса.

Al Jazeera утверждает, что израильские военные также штурмовали населенный пункт Барта к югу от Дженина, где задержали нескольких рабочих из Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

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