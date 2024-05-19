ЕЦБ рекомендовал банкам стран ЕС ускорить уход из России

Европейский центробанк (ЕЦБ) рекомендовал банкам стран еврозоны ускорить уход с российского рынка из-за опасений скорого введения санкций против них со стороны США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила со ссылкой на источники британская газета The Financial Times (FT).

По ее сведениям, ЕЦБ попросил банки к июню расписать свои стратегии ухода из РФ, поскольку американские рестрикции "могут привести к серьезному урону для банковской системы" Евросоюза. Отмечается, что в первую очередь речь идет об австрийской банковской группе Raiffeisen Bank International AG (RBI) и итальянском банке UniCredit.

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