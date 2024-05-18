Военные США прибыли в Кишинев для проведения учений

Американские военные приземлились на транспортном самолете C-17 в аэропорту Кишинева для проведения совместных учений Peace Shield в Молдове.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает посольство США на своей странице в Facebook.

"Тридцать пять военнослужащих из состава гвардии Северной Каролины и ВВС США в Европе в сотрудничестве с министерствами Республики Молдова будут отрабатывать тактики реагирования, необходимые для обеспечения безопасности граждан Молдовы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, на самолете была доставлена партия медицинского оборудования, которая будет передана министерству обороны республики в качестве помощи. С прошлого года армия Молдовы значительно активизировала военную подготовку как на территории страны, так и за рубежом. Это вызвало озабоченность у руководства непризнанного Приднестровья и парламентской оппозиции в Молдове.

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