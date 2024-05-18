Хуситы обстреляли нефтяной танкер

Нефтяной танкер, следующий под флагом Панамы, получил повреждения в результате ракетного удара в 10 морских милях к юго-западу от йеменского порта Моха.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующую информацию, распространила компания Ambrey, специализирующейся на морской безопасности.

Ambrey также сообщает о пожаре на борту судна.

В ночь 18 мая Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о новом нападении неизвестных на судно в Красном море в 75 морских милях к северо-западу от йеменского портового города Ходейда. Согласно информации, полученной от капитана судна, судно получило легкие повреждения после столкновения с неизвестным объектом и продолжает путь в порт назначения. Дополнительные подробности инцидента не приводятся.

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