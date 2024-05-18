https://news.day.az/world/1661100.html Подозреваемого в покушении на премьера Словакии доставили в суд
Подозреваемого в покушении на премьера Словакии доставили в суд
Подозреваемого в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо доставили в суд.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местное издание SME.
Напомним, 15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Фицо получил ранение перед Домом культуры в Гандлове, где проходило заседание правительства.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре