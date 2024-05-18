Подозреваемого в покушении на премьера Словакии доставили в суд

Подозреваемого в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо доставили в суд.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местное издание SME.

Напомним, 15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Фицо получил ранение перед Домом культуры в Гандлове, где проходило заседание правительства.

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