https://news.day.az/world/1661110.html Число погибших в беспорядках в Новой Каледонии возросло
Число погибших в беспорядках в Новой Каледонии возросло
Один человек погиб в субботу во время беспорядков в Новой Каледонии.
Как передает Day.Az, телеканал BFMTV отмечает, что таким образом общее число погибших с начала событий возросло до шести человек.
По данным канала, речь идет о мужчине, который погиб в ходе перестрелки в одном из городов в северной части архипелага.
Также отмечается, что два человека получили ранения. Пострадавшие доставлены в местную больницу.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре