Число погибших в беспорядках в Новой Каледонии возросло

Один человек погиб в субботу во время беспорядков в Новой Каледонии.

Как передает Day.Az, телеканал BFMTV отмечает, что таким образом общее число погибших с начала событий возросло до шести человек.

По данным канала, речь идет о мужчине, который погиб в ходе перестрелки в одном из городов в северной части архипелага.

Также отмечается, что два человека получили ранения. Пострадавшие доставлены в местную больницу.

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