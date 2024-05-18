Французским военным базам больше не рады в этой африканской стране

Премьер-министр Сенегала Усман Сонко поднял вопрос о возможности закрытия французских военных баз в этой западноафриканской стране.

Как сообщает Day.Az, Сонко известен своей критикой предполагаемых злоупотреблений со стороны Франции в ее бывшей колонии.

Франция имеет в Сенегале около 350 военнослужащих.

"Спустя более 60 лет после нашей независимости... мы должны подвергнуть сомнению причины, по которым, например, французская армия все еще получает выгоду от нескольких военных баз в нашей стране, и влияние этого присутствия на наш национальный суверенитет и нашу стратегическую автономию", - заявил Усман Сонко на совместной конференции с французским левым политиком Жаном-Люком Меланшоном в столице Дакаре.

"Я повторяю здесь желание Сенегала иметь собственный контроль, что несовместимо с длительным присутствием иностранных военных баз в Сенегале... Многие страны обещали оборонные соглашения, но это не оправдывает тот факт, что треть Дакарских регионов теперь оккупирован иностранными гарнизонами".

Соседние с Сенегалом страны - Мали, Буркина-Фасо и Нигер - добились вывода французских войск.

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