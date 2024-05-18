США провели ядерное испытание на полигоне в Неваде

Соединенные Штаты провели субкритическое испытание на ядерном полигоне в штате Невада. Об этом сообщило Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при американском министерстве энергетики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Эксперимент был проведен, как и планировалось, в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания, которого США придерживаются с 1992 года. В ходе испытания не образовалась самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция", - говорится в заявлении ведомства.

Эксперимент состоялся 14 мая. Управление утверждает, что нынешний и предшествовавшие ему 33 субкритических эксперимента не нарушают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В феврале 2024 года руководитель НУЯБ Джилл Хруби заявила, что США сохраняют готовность к проведению подземных ядерных испытаний.

Ранее американская администрация сообщила, что намерена провести на полигоне в штате Невада в 2024 финансовом году, который наступил в стране 1 октября, два субкритических, по ее заверению, ядерных испытания. Кроме того, США планируют проводить приблизительно по три субкритических ядерных эксперимента в год в период до конца нынешнего десятилетия.

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