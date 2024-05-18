Подозреваемый в покушении на Фицо предстал перед судом

Юрая Цинтулу, подозреваемого в совершении покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, доставили в специальный уголовный суд в городе Пезинок на западе республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал SME.

По его информации, 71-летнего Цинтулу перевозили при повышенных мерах безопасности.

Цинтула заявил ранее, что не сожалеет о содеянном, но утверждал, что не хотел убивать премьера, а только ему навредить. Преступление было совершено по политическим мотивам. Мужчина, как проинформировали словацкие СМИ, ранее, признался, что стрелял в главу правительства, так как был не согласен с его политикой. Ему грозит пожизненное заключение.

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