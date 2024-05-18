Часть эстафеты олимпийского огня Игр-2024 отменили

Во Франции отменили часть эстафеты олимпийского огня Игр-2024. Об этом сообщает BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мероприятие не пройдет на территории Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом Океане. После совещания правительства с парламентом премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил об отмене эстафеты 11 июня из-за беспорядков.

Протесты в Новой Каледонии вспыхнули 13 мая после того, как в рамках конституционной реформы законодатели в Париже проголосовали за законопроект, позволяющий французским жителям, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на провинциальных выборах. По мнению местного населения, это ослабит голоса канаков.

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