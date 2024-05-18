Белый дом заявил о наличии у Израиля запасов бомб большой мощности

Пауза в поставках Израилю американских бомб большой мощности сохраняется, но у израильских военных есть запасы подобных вооружений. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что ранее США поставили на паузу поставку одной партии бомб большой мощности. "Эта пауза сохраняется", - подчеркнул представитель Белого дома, отметив, что США продолжают поставлять Израилю другие вооружения, "они не оставлены безоружными".

"Не вдаваясь в подробности, отмечу, что у них есть запасы похожего или подобного оружия, которое было у них и до этого", - продолжил Кирби. На уточняющий вопрос, идет ли речь о бомбах массой 2 тыс. фунтов (около 908 кг), поставку которых приостановили США, Кирби заявил, что не будет разглашать детали. "У них имеется оружие, и им продолжает поступать дополнительное оружие", - отметил он.

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