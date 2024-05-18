Экоактивисты устроили акцию протеста на летном поле аэропорта Мюнхена

Экоактивисты радикального движения Letzte Generation проникли на летное поле мюнхенского аэропорта, устроив там очередную акцию протеста. В результате этого воздушную гавань пришлось ненадолго закрыть, сообщает агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Аэропорт закрыт по соображениям безопасности, потому что климатические активисты приклеили себя к взлетно-посадочной полосе", - заявил представитель воздушной гавани. Он добавил, что это коснулось только запланированных посадок в Мюнхене с 05:00 (07:00 по бакинскому времени), поскольку взлеты разрешается осуществлять только с 06:00 (08:00 по бакинскому времени). Прибывающие самолеты были перенаправлены в другие аэропорты.

"Климатическая катастрофа: аэропорт Мюнхена заблокирован! Проблема в правительстве, а не в нашем отпуске", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Letzte Generation в X ранее Twitter. "В общей сложности шесть человек сели группами по двое в разных точках мюнхенского аэропорта", - добавили экоактивисты.

В настоящее время на месте находятся многочисленные сотрудники правоохранительных органов. Как отметил представитель аэропорта Мюнхена, одна из двух взлетно-посадочных полос сейчас открыта, однако ожидаются задержки рейсов.

Экоактивисты провели акцию протеста в один из самых загруженных периодов для аэропорта баварской столицы. Всего с пятницы по воскресенье в нем ожидается около 350 тыс. пассажиров. За это время аэропорт Мюнхена планировал обслужить 2 860 рейсов. В целом во время праздника Троицы - второй крупной волны путешествий в году после Пасхи - в Мюнхене было зарегистрировано на 7% больше рейсов, чем в предыдущем году.

В прошлом участники движения проводили аналогичные акции в нескольких аэропортах Германии. Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте. Представители движения подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения. Кабмин ФРГ неоднократно критиковал их действия.

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