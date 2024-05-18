Венесуэла потребовала от США исключить Кубу из числа спонсоров терроризма

Венесуэла потребовала от США исключить Кубу из числа стран - спонсоров терроризма, осудила незаконные ограничительные меры и экономическую блокаду острова. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы требуем от США немедленно исключить Кубу из печально известного списка стран, которые якобы являются спонсорами терроризма, как этого добивается большинство стран международного сообщества", - указал глава МИД. Венесуэла солидарна "с кубинским правительством и народом, которые не только стали жертвами терроризма, но и жертвами преступных односторонних мер и незаконной экономической блокады" со стороны США, подчеркнул Хиль.

На этой неделе США исключили Кубу из перечня стран, которые, по версии Вашингтона, не в полной мере сотрудничают в борьбе с терроризмом. Вместе с тем, американские власти отказываются исключить Кубу из списка стран, которые якобы являются спонсорами терроризма, к числу которых отнесены также Иран, КНДР и Сирия.

Кубинский президент Мигель Диас-Канель 15 мая заявил, США должны отменить экономические санкции против республики и исключить ее из американского списка стран - спонсоров терроризма.

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