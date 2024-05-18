Илон Маск захотел чипировать еще одного человека

Стартап Neuralink, принадлежащий Илону Маску, начал принимать заявки от желающих чипироваться людей. Об этом предприниматель заявил в своем X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Neuralink принимает заявки на второго участника программы", - сообщил Маск. По его словам, еще один чипированный доброволец получит кибернетический мозговой имплант "Телепатия", с которым сможет управлять смартфоном и компьютером силой мысли.

Также владелец Tesla и SpaceX подчеркнул, что первый чипированный человек - 29-летний американец Нолан Арбо - хорошо себя чувствует и наслаждается жизнью. "Звучит музыкальная тема напарника полицейского-киборга", - отреагировал на пост Маска чипированный Арбо, вероятно, намекая на посвященный роботу-полицейскому фильм "Робокоп".

Чипированный компанией Маска Нолан Арбо был парализован ниже шеи после неудачного прыжка в воду. Доброволец проекта заявил, что нейронный интерфейс изменил его жизнь - позволил полноценно пользоваться интернетом, публиковать сообщения в социальных сетях, играть в игры.

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