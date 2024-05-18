Израиль заявил о ликвидации одного из командиров "Исламского джихада" в Рафахе

Израильские военные авиаударом ликвидировали в восточной части города Рафах одного из командиров "Исламского джихада". Об этом заявила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению военных, ликвидированный руководил логистикой в рафахской бригаде военного крыла "Исламского джихада". "Он отвечал за подготовку террористической организации к операциям против сухопутных подразделений Армии обороны Израиля в этом районе", - отметили в пресс-службе.

Помимо этого, на востоке Рафаха израильские войска за минувшие сутки продолжали вести точечные операции, нацеленные на уничтожение вооруженных радикалов и их инфраструктуры. Во время этих действий они находили оружие, взрывные устройства, ракеты и противотанковые снаряды, была уничтожена одна пусковая установка, проинформировали в армии.

Кроме того, израильские военные продолжают вести бои в центральной части сектора Газа и в районе Джебалии на севере анклава. В Джебалии, в частности, была уничтожена ракетная пусковая установка, которая была готова к обстрелам израильской территории, отмечается в заявлении.

Действия сухопутных подразделений продолжают поддерживать ВВС Израиля. В общей сложности за сутки они нанесли авиаудары более чем по 70 целям по всему сектору Газа. Среди поражаемых объектов были оружейные склады, военная инфраструктура и вооруженные радикалы, представлявшие угрозу сухопутным войскам, перечислили в пресс-службе.

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