Писатель Юрай Цинтула, подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, признал свою вину перед судом. Об этом сообщил новостной портал RTVS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, 71-летний Цинтула признал вину в ходе первого заседания суда, на котором рассматривается ходатайство прокуратуры об аресте обвиняемого. Подозреваемый с 15 мая находится в предварительном заключении. Дело рассматривает специальный уголовный суд в Пезиноке на западе Словакии.

Фицо занимал пост премьера Словакии в 2006-2010 годах и 2012-2018 годах, вновь стал главой правительства в октябре 2023 года. Он длительное время критикует политику Запада в ситуации на Украине, подчеркивая, что конфликт не имеет военного решения, а поставки оружия Киеву лишь приводят к жертвам.

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