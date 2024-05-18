Австрия возобновила финансирование БАПОР

Австрия приняла решение возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое было прекращено из-за подозрений в причастности сотрудников организации к нападению радикального движения ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета Kurier со ссылкой на МИД Австрии, республика в 2024 году выделит БАПОР €3,4 млн. По данным издания, часть австрийских средств будет использована для улучшения механизмов внутреннего контроля в агентстве в будущем.

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