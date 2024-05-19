Польша начала возводить электронный барьер на границе с Беларусью

Польша возводит электронный барьер на реках Свислочь и Источанка у границы с Беларусью. На строительные площадки начали привозить специальные столбы, сообщает корреспондент RMF24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"На этих столбах будут установлены электронные устройства, которые помогут отслеживать перемещения в Польшу из Белоруссии", - пишет издание.

Длина барьера составит 47 километров. Кроме того, ведутся консультации о том, как укрепить физический приграничный забор.

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