В Британии указали на отставание США в инженерном деле

Американские военные проявили отставание в инженерном деле во время учений НАТО в Польше. Об этом написала газета из Британии The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты подчеркнули, что военным США потребовался час, чтобы собрать простую переправу времен Вьетнамской войны. В рамках учений солдаты преодолевали участок длиной 156 метров, переправляясь через реку Драва на западе Польши.

Для этого британские военные применили армейскую амфибийную установку М3 и грузовик массой 24,5 тонны, способный раскладываться в плавучую платформу. Они переправились через реку за 18 минут, обогнав американцев.

"Американские солдаты в нескольких сотнях метров выше по течению все еще томились, соединяя понтоны своего моста, секции которого в последний раз использовались в бою во Вьетнаме, и в конце концов открыли его более чем через час", - подчеркнули журналисты.

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