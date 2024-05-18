Разведка Китая раскрыла случаи шпионажа в космическом секторе

Главное разведывательное управление Китая заявило, что за последние годы выявило несколько случаев шпионажа в космической сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает South China Morning Post, распространившаяся инфрмацию Министерства государственной безопасности страны.

Министерство отметило что "раскрыло многочисленные случаи шпионажа в аэрокосмическом секторе, разоблачив гнусные действия спецслужб некоторых стран, пытающихся проникнуть в нашу аэрокосмическую сферу и украсть ее секреты". Ведомство подчеркнуло, что предотвратило утечку данных.

"Некоторые страны рассматривают нашу страну как главного конкурента в космической сфере и не жалеют усилий, чтобы сдержать и подавить нас", - заявило министерство. Ведомство заверило, что будет и дальше "предпринимать определенные действия для надежной защиты национальной безопасности в космической сфере".

В сообщении министерства не уточняется, какие страны могли быть причастны к попыткам шпионажа.

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