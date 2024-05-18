Между властями ФРГ и главой Совета ЕС возникли серьезные разногласия

Разногласия по поводу экологической стратегии Евросоюза "Зеленый курс" возникли между правительством Германии и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет журнал Der Spiegel.

По его информации, между правительством ФРГ и Мишелем назревает спор по поводу будущего политики ЕС. В составленном главой Евросовета проекте "новой стратегической повестки дня", которая должна стать политическим ориентиром для ЕС на период с 2024 по 2029 год и будет принята на саммите в конце июня, климатический кризис занимает лишь незначительное место. "Зеленый курс" - крупный проект Евросоюза по защите климата, предусматривающий достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году, - в ней вообще отсутствует.

В МИД ФРГ, который возглавляют "зеленые", подобное было встречено с недоумением. По словам госминистра по делам Европы и вопросам климата в германском МИД Анны Люрман, правительство Германии хотело бы, чтобы "стратегическая повестка дня ставила во главу угла защиту климата и конкурентоспособность". Кабмин ФРГ призывает к "быстрой, инновационной, рыночной и социально справедливой реализации "Зеленого курса", указывает Der Spiegel. По убеждению властей Германии, Европа должна "быть в авангарде амбициозных мер по защите климата", отмечает издание.

Одной из причин отсутствия "Зеленого курса" в разрабатываемой "повестке дня", как подчеркивает журнал, может быть то, что законодательный пакет по защите климата является центральным проектом председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, с которой конкурирует Мишель.

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