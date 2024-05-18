Шольц предостерег от полномасштабной наземной операции в Рафахе

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от полномасштабной наземной операции в городе Рафах в секторе Газа и призвал оказать дополнительную помощь палестинскому населению, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы едины во мнении, мы в Германии, в Европе, а также американское правительство: безответственно сейчас думать о нападении на Рафах, где многие миллионы беженцев нашли убежище и находятся без защиты", - заявил Шольц в Карлсруэ. Его слова приводит агентство DPA. "Это не может закончиться хорошо", - констатировал он.

Кроме того, как указал канцлер, в Газу должно быть доставлено достаточное количество гуманитарной помощи. Его заявление было встречено громкими выкриками десятков протестующих против войны в Газе. "500 грузовиков в день - это минимум. Любой, кто ведет войну, также несет ответственность за человечество и гражданское население, ставшее жертвой войны", - сказал Шольц.

6 мая израильская армия сообщила, что начала подготовку к эвакуации населения восточных районов Рафаха. На следующий день военные заявили о начале военной операции в Рафахе и взятии под контроль одноименного пограничного перехода на границе сектора Газа с Египтом.

Ранее международное сообщество призывало Израиль отказаться от полномасштабной операции в Рафахе. В частности, власти США заявляли, что считают такое решение ошибкой, которая навредит находящемуся в нем гражданскому населению и ослабит безопасность еврейского государства. Израильские власти, в свою очередь, настаивают, что операция в Рафахе необходима для "полной победы" и разгрома вооруженных отрядов ХАМАС в секторе Газа.

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