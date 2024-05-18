Бойцы "Хезболла" обстреляли штаб батальона и две казармы на севере Израиля

Отряды шиитской милиции "Хезболла" атаковали позиции израильских войск в пограничных районах Западной Галилеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в военной сводке формирования, размещенной в его Telegram-канале.

"Бойцы исламского сопротивления открыли огонь из артиллерийских орудий по штабу батальона вражеских сил в поселении Лиман в ответ на агрессивные нападения Израиля на ливанские населенные пункты", - отмечается в тексте.

В заявлении сообщается, что шиитские бойцы также обстреляли из реактивных систем залпового огня армейскую казарму в поселении Биранит и применили беспилотник-камикадзе для нанесения удара по казарме в Рамиме. Противотанковыми управляемыми снарядами были обстреляны израильские механизированные патрули возле погранпостов "Рагеб", "Хадеб-Ярин", "Эль-Бустани" и "Эс-Саммака" на холмах Кфар-Шуба.

"В результате проведенных операций в рядах противника есть раненые и убитые", - утверждается в тексте.

Как сообщил новостной портал Lebanon 24, в ответ израильские ВВС совершили налеты на районы Аит-эш-Шааб, Айтарун, Бейт-Лиф, Марвахин и Тейр-Харфа, где сосредоточены огневые точки отрядов "Хезболла".

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