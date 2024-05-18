Зрителей экстренно эвакуировали из Большого театра

Из Большого театра эвакуировали зрителей из-за угрозы пожара.



Как передает Day.Az, об этом сообщили российские Telegram-каналы.

Пожарная сигнализация сработала прямо во время премьеры новой постановки балета "Раймонда" на музыку Александра Глазунова. Позднее пожарные выяснили, что тревога была ложной. К тому моменту здание покинули около тысячи человек.

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