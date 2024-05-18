https://news.day.az/world/1661222.html Зрителей экстренно эвакуировали из Большого театра - ВИДЕО
Из Большого театра эвакуировали зрителей из-за угрозы пожара.
Зрителей экстренно эвакуировали из Большого театра - ВИДЕО
Из Большого театра эвакуировали зрителей из-за угрозы пожара.
Как передает Day.Az, об этом сообщили российские Telegram-каналы.
Пожарная сигнализация сработала прямо во время премьеры новой постановки балета "Раймонда" на музыку Александра Глазунова. Позднее пожарные выяснили, что тревога была ложной. К тому моменту здание покинули около тысячи человек.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре