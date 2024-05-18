На юге Израиля объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля, предупреждая об угрозе обстрела.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Это первое сообщение о воздушной тревоге на юге Израиля с начала суток. В течение дня армия неоднократно сообщала об угрозе обстрелов на севере страны.

Ашкелон - ближайший к сектору Газа крупный израильский город. Его население составляет 149 тыс. человек, он расположен на побережье Средиземного моря в 57 км к югу от Тель-Авива и в 12 км к северу от границы с палестинским анклавом.

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