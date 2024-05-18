Экс-главком НАТО в Европе назвал главную угрозу США

Наибольшей угрозой для США являются не Россия, Китай и Иран, а разногласия внутри американского общества, такое мнение в колонке для Bloomberg высказал адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Что меня беспокоит больше всего? Ответ может вас удивить: это раскол внутри американского общества, и прежде всего то, каким образом обычные разногласия по поводу политики национальной безопасности - от помощи Украине до уровня поддержки, которую мы должны оказывать Израилю, - превратились в гиперпартийные перебранки в конгрессе, в кампусах и онлайне", - пишет он.

Отвечая на вопрос: "что делать?", Ставридис дает следующие рекомендации:

благодарить за службу государству не только военных, но и врачей, пожарных, полицейских, дипломатов, а также поощрять поступление на нее, в частности, молодежи, в том числе волонтерами (которые получают вознаграждения) по специальным программам - корпус мира, AmeriCorps, а также можно было бы создать корпуса по чрезвычайным ситуациям и климатический;

внести правки в систему образования: работать над интернет-грамотностью детей, расширением знаний школьников о долге гражданина, увеличением сети общественных колледжей, плата за обучение в которых ниже, чем в университетах;

изменить избирательную систему: открыть праймериз, в частности в ходе президентских выборов, для более широкого круга избирателей (сейчас в них чаще всего могут участвовать только члены партий) и расширить возможности рейтингового голосования, которое позволяет людям указывать порядок предпочтения для всех кандидатов.

Ставридис отметил, что подобные перемены нужны на фоне того, что все больше американцев не ассоциируют себя ни с демократами, ни с республиканцами.

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