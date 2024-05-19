В БАПОР рассказали о ситуации в Рафахе

Почти половина жителей города Рафах на юге сектора Газа была вынуждена покинуть места своего проживания в связи с началом там в мае военной операции Израиля. Об этом сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Почти половина населения Рафаха, 800 000 человек, вновь находится в пути, будучи вынужденной бежать с тех пор, как 6 мая израильские силы начали военную операцию в этом районе", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter). Лаззарини отметил, что с того момента, как Израиль начал широкомасштабную военную операцию в секторе Газа в октябре 2023 года, жителям анклава несколько раз приходилось покидать дома в поисках безопасного места.

По словам Лаззарини, в созданных Израилем гуманитарных зонах, куда бегут палестинцы из Рафаха, нет условий для размещения людей. "Аль-Маваси, например, представляет собой песчаную сельскохозяйственную землю площадью 14 квадратных км, где люди остаются на открытом воздухе, практически без зданий и дорог", - утверждает глава БАПОР.

6 мая израильская армия сообщила, что начала подготовку к эвакуации населения восточных районов Рафаха. На следующий день военные заявили о начале операции в Рафахе и взятии под контроль одноименного пограничного перехода на границе сектора Газа с Египтом.

Ранее международное сообщество призывало Израиль отказаться от полномасштабной операции в Рафахе. В частности, власти США заявляли, что считают такое решение ошибкой, которая навредит находящемуся в нем гражданскому населению и ослабит безопасность еврейского государства. Израильские власти, в свою очередь, настаивают, что операция в Рафахе необходима для "полной победы" и разгрома вооруженных отрядов радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

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