Стало известно о планах республиканцев сменить спикера Джонсона

Члены Республиканской партии США, которые поддерживают кандидата в президенты Дональда Трампа, хотят, чтобы спикер Палаты представителей Майк Джонсон покинул свой пост после выборов главы государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом Axios сообщили источники.

Как отмечает издание, республиканцы хотят поменять спикера, несмотря на близкие отношения Джонсона и Трампа, которые относятся друг к другу с уважением. В частности, два политика уже поддерживают контакт и разговаривали про первые действия Трампа в Белом доме, если он победит на выборах.

Кроме того, отмечается, что сам экс-президент считает спикера "довольно хорошим союзником" и лояльным себе однопартийцем.

Одним из претендентов в качестве сменщика Джонсона рассматривается действующий глава юридического комитета Джим Джордан, который уже боролся за пост спикера в начале 2023 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!