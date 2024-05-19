Минобороны ФРГ запросило у правительства дополнительные средства для помощи Украине

Министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительно €3,8 млрд для оказания помощи Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники.

По информации издания, Минобороны ФРГ сообщило о дополнительной потребности в размере €3,8 млрд для помощи Украине в этом финансовом году. Из имеющихся €7,1 млрд, которые правительство Германии выделило на военную поддержку Киева в этом году, почти все распределено, только 300 млн осталось на закупку нового оружия или боеприпасов, отмечает газета. Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус 15 мая встретился с канцлером Олафом Шольцем, 16 мая - с министром финансов Кристианом Линднером. Запрос на выделение дополнительных средств должен быть представлен парламенту на утверждение в июне.

Министерство финансов Германии, как подчеркивает газета, сигнализирует о своем одобрении. "Германия не должна потерпеть неудачу в укреплении обороны Украины. Если возможно, мы должны поставить больше вооружений в этом году", - заявило ведомство. "Если в правительстве удастся достичь консенсуса, мы найдем пути решения в текущем финансовом году", - считает Минфин.

Ситуация с бюджетом на 2025 год, по данным Bild am Sonntag, усложняется. Писториус объявил о дополнительных расходах на Бундесвер в размере €6,7 млрд. Минобороны ФРГ заложило в бюджет рекордную сумму - €15 млрд - на помощь Украине.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд.

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