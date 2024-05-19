Израильский министр пригрозил выходом из правительства Нетаньяху

Член кабмина и узкого кабинета военных действий Израиля Бени Ганц заявил, что намерен покинуть чрезвычайное правительство в случае, если не будет утвержден план действий по войне в секторе Газа до 8 июня, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сейчас мы находимся на роковом перепутье, когда руководство страны должно увидеть общую картину, определить риски, и возможности и сформулировать обновленную национальную стратегию. Чтобы мы могли бороться плечом, военный кабинет должен сформулировать и утвердить к 8 июня план действий, который приведет к реализации шести стратегических целей национального значения", - сообщил Ганц.

Ганц изложил план из шести пунктов, который включает в себя возвращение десятков заложников, прекращение правления ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа и создание международной администрации по гражданским делам. Он также поддерживает усилия по нормализации отношений с Саудовской Аравией.

Ганц, популярный политик и давний политический соперник Нетаньяху, присоединился к его коалиции и военному кабинету в первые дни войны.

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