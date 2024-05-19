https://news.day.az/world/1661240.html Сильный взрыв в Турции, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
Сильный взрыв в Турции, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
Взрыв произошел в загородном доме в турецкой провинции Токат, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел в районе Эрба.
Сообщается, что сотрудники жандармерии прибыли по адресу в связи с жалобой жильцов других домов на шумных соседей.
После прибытия бригады жандармерии по неизвестной причине произошел взрыв. В ходе инцидента пострадали 7 человек, в том числе 5 сотрудников жандармерии. Пострадавшие были госпитализированы.
По факту ведется расследование.
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