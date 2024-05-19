Взрыв произошел в загородном доме в турецкой провинции Токат, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Эрба.

Сообщается, что сотрудники жандармерии прибыли по адресу в связи с жалобой жильцов других домов на шумных соседей.

После прибытия бригады жандармерии по неизвестной причине произошел взрыв. В ходе инцидента пострадали 7 человек, в том числе 5 сотрудников жандармерии. Пострадавшие были госпитализированы.

По факту ведется расследование.

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