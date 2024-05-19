США документировали переговоры о секретных протоколах с Токио о транзите ядерного оружия

США вносили в официальную документацию детали проводившихся в 1950-1960-х годах с Японией переговоров о секретных протоколах, касающихся заходов американских военных кораблей с ядерным оружием в японские порты. Об этом сообщила газета Asahi со ссылкой на исследование профессора университета Нихон политолога Такаси Синобу, который изучил некоторые документы из Национального архива США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно полученным профессором сведениям, в сентябре 1958 года Госдепартамент дал инструкции послу Дугласу Макартуру о проведении переговоров о пересмотре американо-японского договора о безопасности. В частности, в них содержалось требование того, чтобы вход кораблей США с ядерным вооружением в территориальные воды и порты Японии осуществлялся без какого-либо согласования с ее властями.

С этой целью предполагалось сформировать конфиденциальный документ, чтобы избежать какого-либо недопонимания с последующими японскими правительствами. Однако занимавший тогда пост главы МИД Японии Айитиро Фудзияма опасался утечек подобных документов и ущерба для кабинета премьер-министра Нобусукэ Киси, который в 1958 году заявил, что не допустит транзита ядерного оружия через Японию, в том числе через ее территориальные воды.

В итоге после долгого периода консультаций японская сторона согласилась на секретное соглашение под видом протокола о переговорах. Пересмотренный договор о безопасности между странами был заключен в январе 1960 года, при этом протоколы переговоров держались в секрете.

В 2010 году группа японских историков, опираясь на документы, хранящиеся в архивах внешнеполитического ведомства страны, пришла к выводу, что Япония и США в 1960-е и в начале 1970-х годов заключили некоторые секретные соглашения в области обороны и безопасности, сам факт существования которых категорически отрицался Токио. В частности, было выявлено существование зафиксированных договоренностей, согласно которым США получали право ввозить на территорию Японии ядерное оружие без предварительного уведомления ее правительства и использовать на таких же условиях свои базы на японской территории в случае "чрезвычайной ситуации" на Корейском полуострове.

Токио официально придерживается трех неядерных принципов, которые были сформулированы в 1967 году занимавшим тогда пост премьера Эйсаку Сато, а позднее одобрены в виде резолюции парламента. Эти принципы не имеют силы закона.

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