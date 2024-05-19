Израильские военные провели рейды на Западном берегу реки Иордан

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели рейды в районе населенного пункта Идна и города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило информационное агентство, передает Day.Az со ссылкой на ТАССWAFA.

По его данным, десятки палестинцев пострадали от слезоточивого газа, распыленного военными в районе Идны. Там начались столкновения после того, как населенный пункт подвергся нападению со стороны израильских сил безопасности. Солдаты ЦАХАЛ стреляли боевыми патронами и применили светошумовые гранаты против мирных жителей.

Также сообщается, что военные действуют в деревне Силат аль-Дахр недалеко от Дженина.

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