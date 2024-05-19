В ЕС ужесточат требования к ввозу домашних животных из России

Европейский союз (ЕС) ужесточит требования для России и Беларуси к ввозу домашних животных на его территорию с 16 сентября 2024 года. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на Государственную продовольственно-ветеринарную службу Литвы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Россия и Беларусь исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические требования. В прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из-за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного", - приводит портал слова главного госветеринара Департамента пограничного контроля Литвы Алиции Заранкович.

По ее словам, с 16 сентября 2024 года для ввоза собак, кошек или хорьков из России и Беларуси необходимо будет предоставлять документ с результатами теста на антитела к вирусу бешенства, взятого как минимум через 30 дней после вакцинации и за 3 месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в ЕС.

Заранкович уточнила, что ветеринарный сертификат должен быть образца Европейского союза и выдан госветеринаром третьей страны. Домашнее животное, ввозимое из Беларуси или России, также должно будет иметь подкожный микрочип или татуировку.

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