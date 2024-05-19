https://news.day.az/world/1661257.html Метеорит пронесся над Португалией - ВИДЕО
Метеорит пронесся над Португалией - ВИДЕО
Ярко-синий метеорит пронесся в небе над Португалией, пишет Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Местные жители запечатлели, как в небе появляется вспышка. Затем огромный метеорит быстро проносится над головой, и свет угасает. Как рассказали очевидцы, больше всех повезло людям из района Перу-Пиньейру - они успели снять, как небесное тело пролетело над головой.
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