В Молдове запустили кампанию против вступления в ЕС

Лидер оппозиционного в Молдове политблока "Победа-Виктория" Илан Шор объявил о запуске кампании против вступления Молдавии в Европейский союз (ЕС), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В субботу, 18 мая, он объявил о начале кампании "Нет вступлению в Евросоюз". "20 октября мы все выйдем вместе и скажем твердое "нет" нищете, бедности, использованию нас в военных действиях, в чужих интересах", - отметил политик.

По его словам, Молдова - самостоятельное государство и должна решать сама за себя. По мнению Шора, жители страны против евроинтеграции, так как поняли, что из себя представляет Европа: за пять лет правления проевропейских сил выросли цены на энергоресурсы, страна лишилась рынка для сельхозпроизводителей, инвестиций. Он указал на отсустствие ремонта дорог, строительства инфраструктурных объектов и многого другого.

"Наш путь - ЕврАзЭС вместе с Россией. Где газ, электроэнергия будут очень дешевыми для нашего народа", - подчеркнул он.

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