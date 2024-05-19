США заявили об ударе хуситов по нефтяному танкеру

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X заявило, что йеменской движение "Ансар Алла" нанесло удар по нефтяному танкеру, который якобы направлялся в Китай после остановки в России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Судно M/T Wind совсем недавно швартовалось в России и находилось на пути в Китай. Удар противокорабельной баллистической ракетой вызвал заполнение отсеков водой, в результате чего было потеряно движение и управление", - сказано в сообщении.

По данным CENTCOM, ракетный удар хуситов был совершен ночью в субботу, 18 мая, в Красном море. Отмечается, что никто из членов экипажа не пострадал.

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